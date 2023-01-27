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Стало известно, в какой день орловцам будут выплачивать детские пособия. Все выплаты родителям зачислят в единый день.

Ежемесячную выплату на первого ребенка до 3 лет с января текущего года производит Социальный фонд России. Деньги за текущий месяц были перечислены родителям с 13 по 20 января.

В дальнейшем, начиная с марта, выплата на первого ребенка будет осуществляться третьего числа каждого нового месяца - в единый день доставки всех детских пособий. Выплаты будут поступать родителям в новом месяце за предыдущий.

В пресс-службе регионального правительства уточнили, что органами социальной защиты выплата детских пособий осуществляется в другие дни.