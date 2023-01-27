Фото: Алексей Булатов

Дополнительная соцподдержка ждет орловцев, получивших военную травму в Херсонской и Запорожской областях. Такое предложение вынесено на заседании Орловского областного Совета народных депутатов.

В связи с вхождением в состав РФ Херсонской и Запорожской областей решено внести изменения в закон Орловской области «О дополнительных мерах по социальной поддержке участников вооруженных конфликтов, получивших инвалидность вследствие военной травмы». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

На заседании было уточнено понятие «участники вооруженных конфликтов, получившие инвалидность вследствие военной травмы». В эту категорию включены граждане, выполнявшие задачи в ходе специальной военной операции на территориях Запорожской и Херсонской областей с 30 сентября 2022 года.

Теперь этой категории орловцев также положены дополнительные меры социальной поддержки в случае инвалидности вследствие военной травмы.