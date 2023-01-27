Фото: департамент здравоохранения Орловской области

В Орловской области отремонтировали ФАП, построенный более 40 лет назад. Он находится в селе Середичи Хуторского сельского поселения.

Капитальный ремонт здания обошелся в 1,9 миллионов рублей. В фельдшерско-акушерском пункте заменили кровлю, утеплили стены и отделали сайдингом фасад. Внутри обновили полы, систему отопления и электропроводку.

Как сообщает газета "Болховские куранты", местный фельдшер Тамара Матыцина уже начала прием жителей. В настоящее время на обслуживании ФАПа находятся около ста человек.