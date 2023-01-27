Фото: пресс-служба правительства Орловской области

На Красном мосту в Орле проложили теплотрассу. Работа на объекте ведется в круглосуточном режиме.

Ход реконструкции Красного моста проинспектировал первый заместитель губернатора в правительстве Орловской области Владимир Ивановский.

В настоящее время ремонтом сооружения занимаются 140 сотрудников подрядной организации и 13 единиц техники.

Полностью завершены работы по монтажу коммуникационного моста, теплотрасса полностью смонтирована, выполнены врезки и запущен теплоноситель.

Кроме того, закончены работы по выносу и переключению всех инженерных сетей. Также смонтированы подпорные стенки с отсыпкой дренирующим грунтом пространства между подпорными стенками, работы по укреплению центральной опоры и по монтажу железобетонных колонн.

На левом и правом берегу забетонированы пять участков монолитной плиты на левом берегу и три участка на правом берегу. Помимо этого, забетонирована часть монолитной стены на левом берегу и начаты работы по монтажу на правом. Демонтаж балок старого моста на центральном металлическом пролете составляет 50%. Уже начались работы по реконструкции опоры на правом берегу (со стороны ЦУМА) и по монтажу ливневой канализации (левый берег).

Завершить работы подрядчик обязуется 30 ноября 2023 года.