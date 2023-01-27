Фото: телеграм-канал «Телеграммы из Орла»

Депутаты облсовета поддержали кандидатуру Александра Бирюкова на должность замгубернатора Орловской области. Сын вице-мэра Москвы сменил на этом посту ушедшего в отставку Антона Старосельского.

Кандидатуру Александра Бирюкова на должность заместителя губернатора Орловской области – руководителя Представительства Орловской области при Правительстве РФ депутаты утвердили сегодня. Об этом сообщает телеграм-канал «Телеграммы из Орла».

До заседания орловского облсовета кандидатуру сына вице-мэра Москвы согласовали все комитеты.

Бирюкову 45 лет, он окончил Государственный университет управления по специальности «Государственное и муниципальное управление. Доктор экономических наук, профессор.