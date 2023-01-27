На ярмарках выходного дня продолжается сбор гумпомощи для участников СВО. Жители города смогут передать все необходимое с девяти утра до двух дня

Палатки «Своих не бросаем» будут работать на Комсомольской площади в субботу и на улице Приборостроительной в воскресенье.

К передаче желательно продовольствие, особенно лапша б/п, тушенка, рыбные консервы, чай, кофе, сухие кондитерские изделия (печенья, сушки, пряники и т.д.), конфеты, горький шоколад, сгущенка, сигареты, носки (и х/б, и теплые), нижнее белье, шапки, зимние перчатки, теплые кофты. предметы гигиены. Кроме того, принимаются медикаменты, особенно препараты для лечения болезней ухо-горло-нос, противовирусные и жаропонижающие, от головной боли и желудочные, кровоостанавливающие средства. А также фонари и батарейки.

Не подлежат приему скоропортящиеся продукты, сезонные овощи (картошка, морковка), а также что-либо в стеклянной таре.

По будням пункт приема помощи участникам СВО работает с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00 в администрации Советского района: улица Октябрьская, 30.