Фото: пресс-служба администрации города Орла

В орловском сквере Танкистов прошел митинг в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. Со дня исторического события прошло 79 лет.

В мероприятии приняли участие ветеран Великой Отечественной войны Абрам Израилевич Миркин, а также начальник управления образования, спорта и физкультуры администрации Орла Сергей Шаров и ученики гимназии №39 им. Ф. Шиллера и школы №27 им. Н.С. Лескова.

«Дорогие дети! Ленинград пережил страшные времена. Осада длилась почти 900 дней и ночей − страшных, полных трагедий и слез. В блокадном Ленинграде погибли от 600 тысяч до полутора миллионов жителей. Большая часть скончались от голода и холода. Такое событие мы не можем пропустить, и обязаны чтить память о тех, кто погиб», - обратился к подрастающему поколению ветеран.

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память павших в Ленинграде воинов и мирных жителей минутой молчания.