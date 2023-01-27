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НовостиОбщество27 января 2023 9:44

Студент Московской духовной академии напишет икону Собора Орловских святых

Эта работа будет для него дипломной
Ирина КАБАНОВА
Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Студент Московской духовной академии напишет икону Собора Орловских святых. Эта работа будет для него дипломной.

Как сообщает информационно-аналитический отдел орловской митрополии, об этом 26 января договорились благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и декан иконописного факультета МДА архимандрит Лука (Головков).

Икону Собора Орловских святых напишет один из выпускников иконописного факультета. Он выполнит работу под руководством опытного преподавателя.