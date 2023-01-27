Фото: Нина Соколова

В Орловской области ввод нового жилья увеличился почти на четверть. Прошлогодний рост по эксплуатации домов составил 21,4 %.

По информации Орлестата, за минувший год в регионе ввели в эксплуатацию 374,2 тысяч квадратных метров жилья, это составляет 121,4 % по отношению к 2021 году.

Всего на Орловщине введено в эксплуатацию 1593 здания. Строительный объем составил 4,1 миллионов кубических метров. Из них 1261 - постройки жилого назначения. Из нежилых зданий активнее всего строят сельскохозяйственные постройки. В прошлом году в эксплуатацию ввели 280 таких зданий.

Отмечается, что объем выполненных строительных работ в 2022 году увеличился на 28,2 % по сравнению с 2021 годом.