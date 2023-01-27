Фото: Ольга Супонева

В Орле члены семей участников СВО получили льготу на проезд по дачным маршрутам. Одновременно с этим стоимость проездного билета выросла до 310 рублей.

Депутаты Орловского городского Совета расширили перечень категорий жителей, которые имеют право на льготный проездной билет по дачным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба городскойадминистрации.

Теперь право на проездной билет в дачных маршрутах имеют жены, родители, дети и дети жен, несовершеннолетние братья и сестры мобилизованных в ряды ВС РФ орловцев, контрактников-участников СВО, направленных на службу военкоматом любого субъекта РФ, сотрудников органов внутренних дел РФ, участвующих в СВО, а также

нацгвардейцев, участвующих в СВО.

Ранее подобная льгота предоставлялась только пенсионерам, многодетным матерям и отцам, одиноким матерям, инвалидам и детям-инвалидов, их опекунам и попечителям, ветеранам боевых действий, и почетным донорам.

Вместе с этим на 60 рублей повышен тариф проездного билета. Его стоимость выросла с 250 рублей до 310 рублей.