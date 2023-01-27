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В Орле создадут академию футбола имени Юрия Семина. За последние 5 лет в регионе построено 70 спортивных объектов.

Такой информацией губернатор Орловской области поделился в интервью «Новому Радио Орел».

«Невозможно создать профессиональный спорт, не имея массового. Только создав условия для развития детей, можно из них формировать профессиональных спортсменов», - подчеркнул Андрей Клычков.

В спортивной школе олимпийского резерва «Русичи», по словам главы региона, в настоящее время обучаются более 850 детей. Одним из наиболее востребованных видов спорта является футбол.

«Чтобы мы могли претендовать на участие в разных футбольных лигах, принято решение о создании в Орле академии футбола. Она будет носить имя Юрия Сёмина, который нам очень помогает в продвижении футбола, в переговорах с федерацией этого вида спорта», - отметил губернатор.

Кроме того, Клычков сообщил, что за последние 5 лет в регионе построено 70 спортивных объектов. В каждом районе есть мини-футбольные поля. Гордостью области стал спорткомплекс «Победа».

«Думаю, в этом году к весне завершим замену покрытия футбольного поля на стадионе им. В.И. Ленина, сдадим крытый манеж, затем создадим академию и подадим заявку, чтобы идти в высшие лиги футбола. Не будем начинать с легионеров. Ставку сделаем на местные кадры», - подчеркнул глава области.