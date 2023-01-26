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В Орле осудили женщину за участие в деятельности экстремистской организации. Она получила два года лишения свободы условно.

Об этом сообщает СУ СК России по Орловской области. Было установлено, что на протяжении года 57-летняя жительница областного центра была активным участником запрещенной в стране экстремистской организации «Свидетели Иеговы». Женщина принимала все необходимые меры для продолжения деятельности этой организации, неоднократно выступала на религиозных собраниях, изучала и хранила запрещенную литературу.

За участие в деятельности экстремистской организации на орловчанку завели уголовное дело по статье 282 УК РФ. Суд признал собранные следственными органами доказательства достаточными для вынесения обвинительного приговора.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок два года условно, с испытательным сроком на три года и ограничением свободы на восемь месяцев. В законную силу приговор пока не вступил.