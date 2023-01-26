В Орловской области проверили профподготовку более двух тысяч частных охранников. Большая часть из них прошла проверку.

Оценивали профессиональную пригодность сотрудников частных охранных организаций представители отделения государственного контроля регионального Управления Росгвардии. Испытание состояло из двух этапов. Сначала рогвардейцы проверили знания законодательства в сфере охранной деятельности, оборота оружия и основ медподготовки. Затем охранники демонстрировали навыки владения огнестрельным оружием и специальными средствами.

Как сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Орловской области, в 2022 году более двух тысяч сотрудников частных охранных организаций, около тысячи работников подразделений ведомственной охраны и юридических лиц с особыми уставными задачи приняли участие в испытаниях.

По их результатам непригодными к действиям с применением оружия были признаны четыре сотрудника частной охранной организации и два работника ведомственной охраны.