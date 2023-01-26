Почетным работникам Орловской области выплатят по десять тысяч рублей

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В Орловской области почетным работникам выплатят по десять тысяч рублей. Постановление о денежном поощрении подписал Андрей Клычков.

Таким образом орловцам, удостоенным званий почетных работников Орловской области в различных отраслях народного хозяйства в 2023 году, единовременно выплатят по 10 тысяч рублей.

Денежное вознаграждение получат работники, удостоенные 23 почетных званий. Среди них есть машиностроители, энергетики, экологи, лесники, экономисты, а также работники пищевой индустрии, промышленности, образования, науки, сельского хозяйства, социальной защиты населения, муниципальной службы, культуры, жилищно-коммунального хозяйства, средств массовой информации, государственной службы, здравоохранения, физической культуры и спорта, сферы обслуживания населения, транспорта, торговли и дорожного строительства.