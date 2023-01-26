Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловская область отправит 2,5 тонны гуманитарной помощи в зону СВО. Посылка была собрана в кратчайшие сроки по поручению Андрея Клычкова.

В настоящее время важнейшие для хода спецоперации события разворачиваются на участке Кременная-Сватово. Наши земляки стойко защищают эти земли. Основная потребность здесь – в обустройстве блиндажей и окопов. Постоянно необходимы строительные материалы, инструменты, печи, теплые вещи.

Важнейший вклад в формировании очередной посылки внес Кромской район. Глава района Андрей Усиков объединил местных жителей и бизнес, которые в кратчайшие сроки собрали гуманитарный груз.