Фото: пресс-служба СУ СК России по Орловской области

Орловец из ревности зарезал молодую жену. Мужчина попытался свести счеты с жизнью, но выжил. Как сообщает пресс-служба СУ СК России по Орловской области, по факту убийства 27-летней жительницы Дмитровска возбуждено уголовное дело. В убийстве признался 32-летний супруг погибшей. При допросе мужчина пояснил, что 20 января 2023 года он находился вместе с женой в его доме. Между ними возник конфликт на почве ревности, в ходе которого мужчина пырнул супругу в область шеи, живота, груди, верхних и нижних конечностей. От полученных ранений она скончалась на месте. - Осознав содеянное, мужчина пытался свести счеты с жизнью, однако остался жив и сообщил о случившемся в правоохранительные органы, после чего был помещен в лечебное учреждение, - рассказали в пресс-служба ведомства. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение в убийстве. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.