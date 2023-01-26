Награжденные знаком «Гордость и Слава Орловщины» получат 50 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Губернатора Орловской области

50 тысяч рублей получат награжденные знаком «Гордость и Слава Орловщины». Глава региона Андрей Клычков подписал соответствующий указ.

Таким образом, установлен размер единовременного денежного поощрения лиц, награжденных знаком признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины» в этом году. Оно будет составлять 50 тысяч рублей.

Знак признания особых заслуг перед Орловской областью «Гордость и Слава Орловщины» учрежден указом Губернатора от 30 декабря 2021 года №666.

Данная награда дается за особые достижения в социально-экономическом, научно-техническом и промышленном развитии региона, государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении обороноспособности, законности и правопорядка, общественной и иных областях деятельности, направленной на достижение благополучия и процветания Орловской области.