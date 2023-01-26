Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

В Орловской области в пожаре погиб пожилой мужчина. ЧП произошло вчера в районе четырех часов дня.

Трехквартирный дом загорелся на улица Карла Маркса в пгт. Кромы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В результате пожара в одной из квартир выгорела комната на 9 кв.м.

На месте возгорания пожарными обнаружен 68-летний погибший мужчина. Причину пожара устанавливают специалисты.

Кроме того, в селе Коньшино Верховского района произошло возгорание автомобиля ВАЗ 2112. В результате автомобиль выгорел на площади 6 кв.м.

Всего за прошедшие сутки в нашем регионе пожарно-спасательные подразделения выезжали 14 раз, из них 2 выезда на ликвидацию возгораний и 12 выездов на различные происшествия и на помощь населению.