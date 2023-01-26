Орловских полицейских благословил священник для службы на Кавказе

Фото: пресс-служба УМВД России по Орловской области

Орловских полицейских благословил священник для службы на Северном Кавказе. Командировка в южном регионе будет длиться шесть месяцев.

Сотрудники УМВД будут охранять общественный порядок и оказывать помощь своим коллегам на территории СКФО. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

На проводы полицейских на службу в дальний регион пришли их родные, друзья и сослуживцы. Стражей порядка благословил на службу настоятель Орловского храма Матроны Московской, член Общественного совета при УМВД Евгений Щенников.

С напутственным словом к сотрудникам обратился начальник УМВД области генерал-майор полиции Юрий Савенков. Он отметил что на протяжении многих лет о деятельности орловских полицейских, несущих службу на Северном Кавказе, поступают только положительные отзывы. Он ориентировал сотрудников на неукоснительное соблюдение служебной дисциплины, внимательное отношение к гражданам, а также пожелал вернуться в полном составе в установленный срок. Руководить заменой отрядов на Северном Кавказе будет заместитель начальника УМВД – начальник полиции полковник полиции Виталий Власов.