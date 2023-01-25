Семь сирот из Орловской области добились положенного жилья через суд. Проверку по их обращениям провела прокуратура.

Семь жителей Покровского района обратились за помощью в прокуратуру, которая проверила соблюдение законодательства в сфере соцподдержки детей-сирот. Заявители остались без попечения родителей в раннем возрасте, а своего собственного жилья у них не было. Всех семерых поставили на учет по обеспечению жилым помещением. Когда орловцам исполнилось 18 лет, положенных квартир они не получили.

- В целях восстановления прав заявителей районная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании администрации Покровского района предоставить им благоустроенное жилье. Требования ведомства судом удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Все решения суда были исполнены, а сироты получили благоустроенные жилые помещения.