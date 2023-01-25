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НовостиОбщество25 января 2023 14:10

Семь сирот из Орловской области добились положенного жилья через суд

Проверку по их обращениям провела прокуратура
Нина СОКОЛОВА

Семь сирот из Орловской области добились положенного жилья через суд. Проверку по их обращениям провела прокуратура.

Семь жителей Покровского района обратились за помощью в прокуратуру, которая проверила соблюдение законодательства в сфере соцподдержки детей-сирот. Заявители остались без попечения родителей в раннем возрасте, а своего собственного жилья у них не было. Всех семерых поставили на учет по обеспечению жилым помещением. Когда орловцам исполнилось 18 лет, положенных квартир они не получили.

- В целях восстановления прав заявителей районная прокуратура обратилась в суд с исковыми заявлениями об обязании администрации Покровского района предоставить им благоустроенное жилье. Требования ведомства судом удовлетворены, - рассказали в прокуратуре Орловской области.

Все решения суда были исполнены, а сироты получили благоустроенные жилые помещения.