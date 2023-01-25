Фото: Ирина Кабанова

В орловской школе отремонтировали окна после прокурорской проверки. Остекление заменили в спортзале образовательного учреждения.

Безопасность условий обучения в общеобразовательных организациях Заводского района проверила прокуратура. На тот момент в помещении спортивного зала средней школы № 12 имени И.Н. Машкарина окна требовали ремонта: замены остекления, уплотнения рам и смежных конструкций.

Как сообщили в прокуратуре Орловской области, в целях защиты прав учащихся образовательной организации директору школы внесено представление, по результатам рассмотрения которого приняты меры к устранению нарушений.

После этого на замену окон школе выделили деньги, а также был заключен договор на ремонт. В настоящее время все необходимые работы закончены, в спортзале установлены окна.