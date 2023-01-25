Фото: администрация Орла

Ремонт ограждений Тургеневского моста в Орле планируют закончить к маю. Подрядчик уже обновил 80% перил.

В настоящее время работники перешли ко второму этапу замены ограждений на Тургеневском мосту. Об этом сообщила пресс-служба администрации Орла. Отмечается, что на переправе осталось заменить лишь лестничные сходы. Полностью работы, включая бетонирование и покраску новых секций будут завершены к 1 мая этого года.

Как сообщил гендиректор ООО «Диал», задача до конца следующей недели — обновить ограждения на всех четырех лестничных сходах. А вот со стороны памятника Героям Гражданской войны работы уже завершены.

На сегодняшний день замене подлежат порядка 80 секций. Каждая из них покрывается жидким цинком для предотвращения ржавчины. После завершения монтажа всех конструкций, ограждения покрасят и забетонируют.