Фото: сообщество "БУЗ ОО БСМП имени Семашко" в ВК

В Орле в больнице имени Семашко появится новое отделение. Его могут открыть уже в этом году.

Об этом «ОГТРК» рассказал главный врач медучреждения Павел Сергеев. По словам медика, в новом отделении будут заниматься реабилитацией пациентов с нарушением функции центральной нервной системы. Сейчас идет ремонт помещения, в котором расположится отделение. Оборудование для него уже закуплено.

Для работы в отделении медицинский персонал больницы проходит обучение. Вместе с тем запущен процесс лицензирования.