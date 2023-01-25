Фото: пресс-служба администрации Орла

За год в Орловской области планируют закончить строительство двух новых школ. В регионе продолжают реализовывать нацпроект «Образование».

О планах на 2023 год рассказал руководитель Департамента образования Алексей Карлов на аппаратном совещании. Так, в текущем году планируют закончить строительство школы на Зеленина, а также дополнительного корпуса школы № 2 в Ливнах. Помимо того, в регионе собираются построить еще две школы на 1225 учеников. Они появятся в Болховском микрорайоне и на улице Родзевича-Белевича.

Еще на Орловщине будет создано 44 центра «Точка роста», откроется почти 1300 новых мест для допобразования.

В девяти школах планируют отремонтировать спортивные залы, а 24 образовательных учреждения получат компьютерное оборудование для цифровой образовательной среды. Из федерального бюджета на эти цели уже выделили почти 800 миллионов рублей.