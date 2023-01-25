В Орловской области чиновники указали недостоверные данные в справках о доходах. К дисциплинарной ответственности привлекли восемь должностных лиц.

Проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции провела прокуратура Глазуновского района. Без нарушений не обошлось. Было установлено, что в справках о доходах за 2022 год, предоставленных служащими районной администрации, были указаны недостоверные сведения.

- Выявлены факты несвоевременного уведомления муниципальным служащим представителя нанимателя о выполнении им иной оплачиваемой работы по внешнему совместительству в целях предотвращения возможности возникновения конфликта интересов на службе, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

Прокурор района внес представление главе Глазуновского района. По результатам его рассмотрения восемь сотрудников администрации привлекли к дисциплинарной ответственности.