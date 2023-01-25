Орловские боксеры взяли золото и серебро на первенстве ЦФО. Участие в соревновании приняли около 300 спортсменов.

Первенство ЦФО по боксу среди девочек, девушек, юниорок и юниоров прошло в подмосковном Королеве. На ринге встретились порядка 300 боксеров из 16 регионов страны. Там наши спортсменки завоевали три золотых и три серебряных медали.

Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства. Так, золото с соревнований привезли Светлана Тувакова, Виктория Ковалева и Анастасия Батова, а серебро − Ксения Башакина, Анастасия Ковалева и Виктория Сизова. Теперь девушки отправятся на первенство России по боксу.

Кроме того, в соревновании лучшими стали не только представительницы прекрасного пола. Среди юниоров в первенстве ЦФО лучшим стал Максим Голиков, который также получил золотую медаль.