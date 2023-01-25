Фото: Ольга Супонева

В Орловской области замедлился рост цен на продукты. Продовольственная и непродовольственная инфляция в нашем регионе продолжает показывать отрицательную динамику.

Так, годовой темп прироста цен на продовольственные товары снизился на 0,5% и составил 10,3%. Заметную роль в этом, как и ранее, играет замедление роста цен на мясо птицы и те продукты, в которые оно входит в качестве сырья. К примеру, цены медленнее растут на сардельки, сосиски и фарш. Животноводы продолжают наращивать мощности производств. В этом им немало помогают программы поддержки от государства, например, льготные кредиты на покупку кормов и витаминов для птицы.

Инфляция на непродовольственные товары и вовсе за один месяц с ноября по декабрь снизилась на 0,9 процентных пункта − до 15,6%. Орловские потребители по-прежнему с осторожностью относятся к крупным покупкам. Вследствие этого снижается спрос на автомобили, а после и на автомобильные шины. Соответственно цены на эти товары растут медленнее.

Но несмотря на это, уже в декабре 2022 года годовая инфляция в нашем регионе ускорилась на 0,1 процентный пункт до 12,9%. Главной причиной этому стала индексация тарифов на проезд в общественном транспорте и перенос индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги на более ранний период.