Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом мужчина пострадал от пожара, пытаясь спасти имущество. Причину пожара предстоит установить специалистам.

Пожар случился сегодня около четырех утра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Орловской области. В селе Плещеево СНТ «Приокский» Орловского муниципального округа загорелся деревянный дом.

Пожарные прибыли на место уже спустя 13 минут. В тот момент дом горел по всей площади изнутри. Сотрудники МЧС сформировали звенья газодымозащитников и приступили к тушению. Сложность тушения заключалась в том, что дом бревенчатый и покрыт снаружи горючим отделочным материалом. 65-летний хозяин дома до прибытия пожарных самостоятельно пытался справиться с огнем, в связи с чем получил ожоги, но после осмотра медиков отказался от госпитализации.

По оценкам сотрудников МЧС, в результате пожара стихией был поврежден дом изнутри на 80 кв.м., обрушилась кровля.