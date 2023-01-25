Фото: пресс-служба СУ СК по Орловской области

Второй этап. Судимая орловчанка зарезала своего сожителя. Тело 62-летнего мужчины было обнаружено накануне.

Расправа произошла в одной из квартир дома, расположенного на улице Заводской в поселке Нарышкино. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

После осмотра и вскрытия тела пожилого мужчины стало ясно, что дело носит криминальный характер. Вскоре следствием была установлена и задержана подозреваемая в совершении данного преступления. Ею оказалась 42 -летняя ранее судимая безработная сожительница потерпевшего. Женщина созналась в преступлении. Она сообщила, что днем 22 января вместе с сожителем распивала спиртное. И в ходе конфликта злоумышленница нанесла мужчине ножом удар в область груди, от чего он скончался на месте.

Женщине предъявлено обвинение в убийстве, она допрошена следователем. В настоящее время преступницу ждет заключение под стражу. Следствие продолжается.