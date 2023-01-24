Орловские футболистки разгромили белгородок с хоккейным счетом

28 января, в 3-м туре, орловские футболистки сыграют с соперницами из Воронежа на их площадке. Фото со страницы МФК "ОрелГУ-КПРФ-Русичи".

В Орле состоялся матч второго тура первенства России по мини-футболу среди женских команд. Местный клуб «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» легко расправился с губкинским «СШ № 3», забив семь безответных мячей. Четыре гола на счету Дарьи Башлыковой, дубль оформила Алина Пронькина, еще один мяч провела Анастасия Сорокина.

Напомним, что в первом туре орловские девушки разгромили на своем поле курскую «Куряночку-Авангард» (8:1). По четыре мяча провели Пронькина с Башлыковой.

После двух туров «ОрелГУ-КПРФ-Русичи» набрал шесть очков, как и воронежский «Сталь-ВГАС». Правда, у наших землячек куда лучше разница мячей – 15:1 против 11:7. Теперь 28 января, в 3-м туре, орловские футболистки сыграют с соперницами из Воронежа на их площадке.