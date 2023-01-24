Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 января 2023 13:30

Орловец, желавший стать банкротом, заплатит штраф

Мужчина продал принадлежащий ему участок ниже кадастровой стоимости
Нина СОКОЛОВА

Орловец, желавший стать банкротом, заплатит штраф за неправомерные действия. Мужчина продал принадлежащий ему участок ниже кадастровой стоимости.

Прокуратурой было установлено, что житель Свердловского района, обратившийся в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, ранее продал свой земельный участок по цене, которая намного ниже кадастровой и рыночной. Его заявление в суде удовлетворили и назначили финансового управляющего. Он же и оспорил данную сделку по продаже, а суд признал ее недействительной.

По информации прокуратуры Орловской области, в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за неправомерные действия при банкротстве. Арбитражный суд назначил орловцу пять тысяч рублей штрафа.

Судебное решение еще не вступило в законную силу.