Орловец, желавший стать банкротом, заплатит штраф за неправомерные действия. Мужчина продал принадлежащий ему участок ниже кадастровой стоимости.

Прокуратурой было установлено, что житель Свердловского района, обратившийся в Арбитражный суд с заявлением о признании его банкротом, ранее продал свой земельный участок по цене, которая намного ниже кадастровой и рыночной. Его заявление в суде удовлетворили и назначили финансового управляющего. Он же и оспорил данную сделку по продаже, а суд признал ее недействительной.

По информации прокуратуры Орловской области, в отношении мужчины возбуждено дело об административном правонарушении за неправомерные действия при банкротстве. Арбитражный суд назначил орловцу пять тысяч рублей штрафа.

Судебное решение еще не вступило в законную силу.