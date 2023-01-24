Орловец попался на краже фляги, плиты и металла из чужого сарая

Фото: Нина Соколова

Орловец попался на краже газовых баллонов, фляги, плиты и металла из чужого сарая. Полицейские завели уголовное дело.

Все произошло в Колпнянском районе. В местный отдел полиции обратилась 29-летняя женщина. После долгого отсутствия в принадлежащем ее семье доме, она обнаружила пропажу из хозпостройки газовых баллонов, фляги и чугунной плиты. Еще с территории исчезли трубы и металлическая калитка.

Похитителя поймали полицейские. Им оказался 60-летний местный житель. К тому моменту металлические изделия он уже успел сдать в пункт приема. Остальную часть похищенного удалось изъять. В беседе с сотрудниками полиции житель Колпнянского района во всем признался.

По информации пресс-службы регионального УМВД, за кражу в отношении данного мужчины возбудили уголовное дело. Сейчас он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.