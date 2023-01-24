Четыре орловских сироты получили квартиры в Малоархангельске

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Четыре орловских сироты получии квартиры в Малоархангельске. Им вручили ключи от нового жилья площадью по 40 квадратных метров.

Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, сегодня губернатор Орловской области Андрей Клычков поздравил детей-сирот из Малоархангельского района с новосельем. Глава региона посетил жилой дом, в который заселили орловцев. Здание ввели в эксплуатацию в ноябре прошлого года.

По словам главы района Петра Матвейчука, за счет средств областного бюджета за последние пять лет местная администрация приобрела и предоставила 11 квартир детям-сиротам.

- В 2022 году 2 человека приобрели квартиры в г. Орле по сертификатам, 2 человека получили квартиры в Малоархангельске. В основном, сиротам предоставлялось вторичное жилье: около 30 лет в Малоархангельске не строились многоквартирные дома, - подчеркнули в пресс-службе.

В настоящее время в очереди на получение жилья в Малоархангельском районе числятся три человека из категории детей-сирот.