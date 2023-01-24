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Двух орловцев с медицинскими противопоказаниями к вождению лишили прав. Проверку провели сотрудники прокуратуры.

Двое жителей Глазуновского района в июне и сентябре прошлого года были поставлены на учет в наркодиспансер. У мужчин установили диагноз, входящий в перечень медицинских противопоказаний и ограничений к управлению транспортными средствами. Однако у орловцев имелись водительские удостоверения со сроком действия до ноября 2023 года и июня 2025 года.

- В целях соблюдения законности и обеспечения безопасности участников дорожного движения прокурор района обратился в суд с административными исковыми заявлениями о прекращении права мужчин на управление транспортными средствами, признании недействительными водительских удостоверений и внесении соответствующих сведений в информационных банк данных, - сообщили в прокуратуре Орловской области.

Районный суд удовлетворил исковые заявления прокурора.