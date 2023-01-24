Орловца, зарезавшего знакомого, поймали в соседнем регионе

Фото: СУ СК России по Орловской области

В Орловской области возбуждено уголовное дело по факту убийства 45-летнего жителя села Старцево Орловского муниципального округа. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Подозреваемого в убийстве 44-летнего жителя города Орла задержали в Курской области. Он сознался в совершении данного преступления и продемонстрировал механизм его совершения.

В ходе допроса мужчина пояснил, что вечером 16 января он находился в доме у потерпевшего в деревне Старцево. В ходе словесного конфликта, перешедшего в драку, орловец не менее 10 раз пырнул знакомого в область шеи и туловища. От полученных ранений последний скончался на месте, а убийца скрылся с места происшествия и покинул Орловскую область.

- В суд следователем направлено ходатайство об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу, которое удовлетворено, - сообщили в пресс-службе ведомства.