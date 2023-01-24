Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Под Орлом едва не сгорел рыбный цех. В здании частично обрушилась кровля.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области, сегодня утром загорелось производственное здание рыбного цеха на улице Союзной в деревне Образцово Орловского муниципального округа.

На момент прибытия пожарных на втором этаже было сильно задымлено, людей в здании не было. Огнеборцы вынесли из цеха несколько газовых баллонов. Тушение осложняло то, что в здании частично обрушилась кровля. Пожарные ликвидировали огонь по периметру через оконные проемы.

Причину пожара предстоит выяснить специалистам.