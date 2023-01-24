Орловец получил Гран-при конкурса оперной певицы Хиблы Герзмава

Фото: сообщество "Орловский музыкальный колледж" в ВК

Выпускник Орловского музыкального колледжа Алексей Кулагин получил Гран-при конкурса оперной певицы Хиблы Герзмава. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Вместе с вокалистами в конкурсе соревновались и пианисты-концертмейстеры. Каждый участник должен был представить большую и сложную программу. По итогу консурсных испытаний международное жюри допустило в финал 12 из 35 конкурсантов. Орловец победил в напряженной борьбе.

22 января состоялась церемония награждения и заключительный гала-концерт смотра. Первую премию получили Ольга Маслова и Вячеслав Васильев (Россия), вторую - Глеб Перезев и Ливей Хоу (Китай), третью - Екатерина Савинкова и Мария Лупарева.

Отметим, что международный конкурс вокалистов народной артистки России, лауреата Государственной премии Хиблы Герзмава проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Общий призовой фонд конкурса превышает 6,5 миллионов рублей, из которых 2,5 миллиона достается обладателю Гран-при. Также лауреаты получат возможность дебютировать в ближайшем сезоне на сценах Большого и Мариинского театров и в «Геликон-опере».