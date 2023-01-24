Фото: Ольга Супонева

В Орле ряд домов и детский сад остались без горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Так, сегодня для проверки бойлера на плотность будет отключено горячее водоснабжение:

- до 12:00: улица Максима Горького, 115, 117, 119, улица Андрианова, 1, 5, 7, улица Костомаровская, 3, улица Октябрьская, 132а, 134, 136;

- до 13.00: переулок Речной, 38 (детский сад №15), 48, 50, улица 2-я Курская, 32, 34, ул. 3-я Курская, 35, ул. 4-я Курская, 31.

Также сегодня до 15.00 в связи с промывкой одного котла в котельной будут снижены параметры отопления и горячего водоснабжения на улице Комсомольской, 300-406 (четная сторона), улице Планерной, 29- 43 (нечетная сторона),улице Кромской, 3, 5, 7, улице Авиационной, 7/1, 7/2.