Фото: ГУ МЧС России по Орловской области

Орловские пожарные спасли забравшегося на дерево кота. Снять животное с высоты попросила хозяйка.

Инцидент произошел в минувший понедельник в микрорайоне Коммаш в городе Мценске. Звонок с просьбой о помощи поступил в 14.30, спустя несколько минут к месту прибыли мценские пожарные с автолестницей.

Пока серый кот наблюдал за всем происходящим с высокого дерева, к нему поднимался пожарный. Спустя несколько минут огнеборец взял животное на руки и спустился с ним по лестнице вниз, где их с нетерпением ждала хозяйка.

- Казалось бы ситуация не чрезвычайная, но для человека, который любит животных, а пушистый друг является членом семьи - эта ситуация экстремальная. Кот с удовольствием грелся на руках благодарной хозяйки, с интересом наблюдая за окружающими, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области.