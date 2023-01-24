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В Орловской области подвели итоги реализации нацпроекта «Образование» за прошлый год. Его профинансировали на сумму свыше миллиарда рублей.

Об этом рассказал руководитель Департамента образования Алексей Карлов на аппаратном совещании. Общий объем субсидий, средств областного бюджета и грантовой поддержки составил 1 миллиард 277 тысяч рублей.

Так, в Орле продолжается строительство школы на Зеленина, которую планируют открыть уже в этом году, а в ливенской школе № 2 появится дополнительный корпус. На базе школ региона в прошлом году открыли 47 центров естественно-научного образования, благодаря которым в образовательных учреждениях появились современные лаборатории по химии, физике, экологии и робототехнике на сумму свыше 68 миллионов рублей.

Еще ремонт сделали в семи сельских школах. Там в порядок привели спортзалы, создали спортивные клубы и различные сооружения для занятий спортом. В регионе продолжил функционировать детский технопарк «Кванториум», центр для детей и молодежи «Созвездие Орла». В 35 орловских школах и двух техникумах появились классы цифровой образовательной среды для занятий по программированию и 3D моделированию.