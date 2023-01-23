Орловские баскетболисты дважды проиграли в Брянске

4 и 5 февраля «ОрелГУ» проведет два матча в Белгороде с «Технологом-СШОР№4». Фото со страницы БК "ОрелГУ" в VK.

На старте сезона «Брянск» дважды добился успеха в Орле – 90:73 и 82:64. Прошло почти четыре месяца с тех пор, но расстановка сил оказалась прежней. Выезд в Брянск не принес «Орлу» положительных эмоций. В первом матче хозяева паркета выиграли с перевесом в 27 очков (99:72), во втором – «плюс 31» (92:61).

В первом поединке самыми результативными игроками в составе орловцев стали – Артем Прялухин (19 очков), Илья Былков (11) и Даниил Плотников (№ 32, 10 очков). Во втором матче отличились Михаил Алексеев (16), снова Прялухин (13) и Петр Митрофанов (семь).

После десяти туров в чемпионате ЦФО лидирует «Рязань» (39 очков). Далее располагаются «Брянск (37) и «Орел» (32). Теперь 4 и 5 февраля «ОрелГУ» проведет два матча в Белгороде с «Технологом-СШОР№4» (четвертое место, 30 очков). Первая встреча начнется в 17:00, вторая – в 11:30.