Фото: Нина Соколова

За нарушение ПДД орловцев оштрафовали более чем на 400 миллионов рублей. Все они были зафиксированы приборами фото - и видеофиксации.

Такие данные предоставил начальник «Орелтранссигнала» Егор Залыгин. Так, за прошлый год несоблюдающие ПДД жители региона были оштрафованы в общей сложности на 428, 8 миллионов рублей. Данная сумма переросла показатели 2021 года на 9 %, а количество ДТП на Орловщине снизилось на 6%.

Сейчас на территории области функционируют 99 стационарных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД, в том числе 18 передвижных и 5 мобильных комплексов. Помимо того, обеспечена работа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В него входят 73 камеры видеонаблюдения, расположенные в местах массового пребывания горожан.

Еще в прошлом году были закуплены 4 цифровых видеосервера, камеры видеонаблюдения, источник бесперебойного питания, коммутаторы для замены устаревшего изношенного оборудования и программное обеспечение для распознавания лиц.