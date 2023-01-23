В Должанском районе ремонтируют мост через реку Тим. Первая половина переправы уже обновлена.

Ремонт моста на автодороге регионального значения «Глазуновка – Малоархангельск – Колпна – Долгое» ведется в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщается в районной газете «Знамя труда». На ремонт балок, дорожного полотна и установку ограждений предусмотрено свыше 30 миллионов рублей. Все работы проходят по установленному графику.

Уже в порядок привели первую половину моста. Там появилось новое асфальтобетонное покрытие, а в скором времени на переправе установят защитное ограждение. Ремонтные работы уже начались на второй половине.

На время проведения ремонта перед мостом через реку Тим установили предупреждающие знаки и временный светофор.