В Орловской области не могут найти пропавшую накануне Нового года женщину

Фото: УМВД России по Орловской области

В Орловской области разыскивается без вести пропавшая 35-летняя Евгения Карпова. 31 декабря 2022 года женщина ушла из дома по улице 5-й Орловской стрелковой дивизии, и до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

На вид Евгении 35-40 лет, рост около 165 см, среднего телосложения, волосы светлые. На правой ноге женщины есть шрам.

- Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемой, просьба сообщить в дежурную часть ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская, д. 31, по телефонам: 8 (4862) 400652, 762640 или 02 (с мобильного – 102), анонимность и конфиденциальность гарантируется, - отметили в пресс-службе ведомства.