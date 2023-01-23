Фото: тг-канал "Советник Лежнев"

В Орловской области собирают посылку для участвующих в СВО земляков. Это будет четвертый из пяти запланированных в ближайшее время грузов.

О формировании посылки рассказал губернатор Андрей Клычков в своих соцсетях. По поручению главы региона для военнослужащих готовят печи-буржуйки, газовые баллоны, лопаты, ломы, двуручные пилы, топоры, монтировки, ножовки, наборы инструментов, пленку, пенофол, бензопилы, рабочие перчатки, вязаные и х/б носки, термобелье, шапки, продукты питания и предметы личной гигиены. Также на передовую отправят очередную партию медикаментов.

Груз доставят бойцам, сражающимся в районе Кременное-Сватово. Сейчас там находится около 50 орловских военнослужащих.

- Друзья, нашим ребятам нужна поддержка! Российские войска удерживают противника от активных действий и продвигаются вперед. И мы как крепкий и надежный тыл не имеем права сбавлять обороты. Не успеем, оступимся, «собьем строй» – подведем бойцов. На это у нас нет права!, - написал губернатор.