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Для молодых орловцев провели уроки пенсионной грамотности. Занятия проводились в игровой форме.

По информации пресс-службы регионального правительства всего в прошлом году было проведено 20 таких занятий. В нескольких районах области уроки прошли в форме викторины. А в областном центре студенты и школьники сдавали тотальный пенсионный зачет и запускали симулятор будущего размера пенсии.

Отметим, что уроки пенсионной грамотности молодежи в Орловской области проводятся уже более десяти лет. В этом году кампания по пенсионной грамотности продолжится.

- Сотрудники Отделения Социального фонда России отмечают, что школьники и студенты с каждый годом активнее проявляют интерес к таким просветительским мероприятиям, - отметили в пресс-службе регионального правительства.