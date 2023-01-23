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В Орле суд рассмотрит дело адвокатов Муртазова и Атаева. Их обвиняют в мошенничестве.

Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области. Дело против сотрудников "Орловской областной коллегии адвокатов-2" следком возбудил после проведенной сотрудниками УФСБ проверки.

Следствием установлено, что Муртазов в июне 2020 года незаконно приобрел радиомикрофон, заведомо зная, что свободный оборот таких технических средств на территории России запрещен. Также с весны по осень 2021 года обвиняемый обманом похитил у одного из своих подзащитных 500 тысяч рублей, пообещав ему оказать содействие в избрании судом меры пресечения, не связанной с лишением свободы и в последующем переквалификации совершенного им деяния.

- В тот же период времени обвиняемый завладел денежными средствами местной жительницы в сумме 540 000 рублей, обманув ее и пообещав оказать квалифицированную юридическую помощь ее сожителю, в рамках расследуемого в отношении него уголовного дела, однако каких либо мер к этому не принял и, более того, навязал женщине свои юридические услуги, введя ее в заблуждение о том, что она будет привлечена к уголовной ответственности по одному из расследуемых уголовных дел, чего в действительности не было, - отметили в ведомстве.

Кроме того, оба обвиняемых по предварительному сговору с августа по октябрь 2021 года обманом получили от жителя области 800 тысяч рублей, пообещав ему оказать содействие в принятии решения о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении него. При этом возможности повлиять на процессуальное решение у адвокатов не было.

В ходе расследования уголовного дела прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.