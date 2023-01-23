Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Орле на перекрестках заменят устаревшие камеры фото-видеофиксации. В первую очередь это коснется комплексов, установленных в 2014 году.

О таких планах сообщил начальник КУ ОО «Орелтранссигнал» Егор Залыгин на аппаратном совещании в областной администрации. По его словам, камеры будут заменены на следующих перекрестках:

- улица М. Горького – улица 60 лет Октября; - улица Октябрьская – улица Ломоносова; - улица Октябрьская – улица Игнатова; - улица Генерала Родина – улица Веселая; - Московское шоссе – улица Михалицына; - улица Московская – улица Герцена; - улица Комсомольская – улица Н. Неман; - Карачевское шоссе – улица Васильевская.

Также в городе планируется установить новые видеокамеры на перекрестке улиц Московской и Старо-Московской, и дополнительные камеры на здании Главпочтамта с видом на улицу Брестскую. Вместе с тем в 2023 году продолжат обслуживать имеющееся оборудование.