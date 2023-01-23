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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:36

Двух орловцев подозревают в даче ложных показаний

Возбуждены уголовные дела
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В отношении двух жителей Орловской области возбуждены уголовные дела за дачу заведомо ложных показаний. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Орловской области.

По версии следствия, 30-летний и 67-летний подозреваемые проходили свидетелями по уголовному делу, возбужденному по факту нанесения побоев. При рассмотрении уголовного дела в суде мужчины дали заведомо ложные показания о том, что подсудимая якобы не совершала преступления. В то же, время виновность женщины была подтверждена, и суд вынес обвинительный приговор по данному делу.

- Показания свидетелей были расценены судом как ложные и вызванные желанием помочь подсудимой избежать уголовной ответственности, - уточнили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.