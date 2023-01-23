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НовостиПроисшествия23 января 2023 8:14

В Ливнах в столкновении двух легковушек пострадала молодая девушка

ДТП произошло днем 22 января
Ирина КАБАНОВА
Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

Фото: УГИБДД УМВД России по Орловской области

В Ливнах при столкновении двух легковушек пострадала молодая девушка. ДТП произошло днем 22 января.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, 30-летний водитель автомобиля "Лада Калина" на регулируемом перекрестке улицы Пушкина и улицы Дружбы Народов при повороте налево по зеленому сигналу светофора столкнулся с автомобилем "Лада Веста", который ехал прямо на разрешающий сигнал светофора со встречного направления.

В результате ДТП 29-летняя пассажирка Лады Калины получила телесные повреждения.